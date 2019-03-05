Son Dakika Haberleri: Dü'de Yeni Nesil Kariyer ve Sürdürülebilir Başarı Konferansı

Dü'de Yeni Nesil Kariyer ve Sürdürülebilir Başarı Konferansı

1 saat önce

Dicle Üniversitesi (DÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Anadolu El Sanatları Topluluğu tarafından organize edilen yeni nesil kariyer ve sürdürülebilir başarı konferansı gerçekleştirildi.

Dü'de Yeni Nesil Kariyer ve Sürdürülebilir Başarı Konferansı, System.String[]
Dicle Üniversitesi (DÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Anadolu El Sanatları Topluluğu tarafından organize edilen yeni nesil kariyer ve sürdürülebilir başarı konferansı gerçekleştirildi.

Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konferansa, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Danışmanı Barış Sanlı, sinema oyuncusu Bahtiyar Engin, sosyolog Tanzer Polat ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan program, Grup Entrika'nın türkü dinletisi ile devam etti.

Programda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Danışmanı Barış Sanlı ise mesleki alanda başarı için gerekli olan faktörleri 'oku, çalış ve inan' ilkesi ile başarının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Rektör Gül ise, mesleki ve yönetici hayatında karşılaştığı sorunlar, kadın ve doğum uzmanı olmasındaki başarı ve faktörler ve kariyer öyküsünden kesitler aktardı

Anadolu El Sanatları Topluluğu ve konferans düzenleme üyelerinden Yusuf Arıkan, program hakkında bilgi verdi.

Plaket takdimi ile devam eden programda Mehmet Atlı da mini bir konser verdi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:59 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı Adam, Kızından Helallik İsteyip İntihar Etti Gebze-Halkalı Hattı İçin Korkutan Uyarı: Hayati Derecede Eksiklikler Var

DSP Lideri Aksakal'dan Kılıçdaroğlu'na: Ne İçiyorsun Sen Bize de Söyle! Erdoğan: TOKİ'nin 50 Bin Konutu İçin Yarın Talep Toplamaya Başlıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:44:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dü'de Yeni Nesil Kariyer ve Sürdürülebilir Başarı Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]