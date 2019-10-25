DÜ'de 'Zoraki evliliklere sıfır tolerans' konferansı

DİYARBAKIR - Dicle Üniversitesi'nde Kanada Ankara Büyükelçiliği, Kanada Yerel Girişimler Fonu katkılarıyla ASUMA ve İMDAT Derneği iş birliği 'Zoraki evliliklere sıfır tolerans' konferansı düzenlendi.

DÜ Kalp Hastanesi konferans salonunda Kanada Ankara Büyükelçiliği Kanada Yerel Girişimler Fonu katkılarıyla, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından İMDAT Derneği'nin işbirliği ile 'Zoraki evliklere sıfır tolerans' konulu konferans düzenlendi. Programa Kanada Büyükelçisi Politika Bölümü ikinci sekreteri Antonia Wynne-Hughes, Diyarbakır eğitimi proje koordinatörü ASUMA direktörü ve İMDAT Derneği Başkanı Prof. Dr. Oğuz Polat, hukuksal boyutu ve öneri proje koordinatörü Av. Zeynep Reva, Çocuk şube Müdürlüğü komiseri Muhammed Kandemir, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Çalışma ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Oğuz Polat, Kanada Büyükelçiliğinin katkılarıyla, 'Zoraki evliliklere sıfır tolerans' konulu bir proje yaptıklarını söyledi. Proje kapsamındaki illerden birinin de Diyarbakır olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Polat, Diyarbakır'da da başta öğretmenler olmak üzere bu konuda çalışan tüm meslek gruplarına bu konuda bilinçlendirme, eğitim ve bilgi vermek amacıyla konferansı düzenlediklerini ifade etti.

"Projenin Diyarbakır ayağını çok önemsiyoruz"

İki günlük bir toplantı yaptıklarını ifade eden Prof. Dr. Polat, "Birinci gün bilgi vereceğimiz bir konferans var. ikinci günde diğer çalışanlarında katılımıyla sahadaki durumu öğrenmek üzere bir durum raporu hazırlamak için workshop yapacağız. Bu projeye başlarken biz en çok olgunun görüldüğü illeri seçerek başladık. Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa ile başladık bir ön çalışmaydı bu. Daha sonrasında bu proje Türkiye geneli yaygınlaşarak devam edecek. Diyarbakır'ı seçme sebeplerimizden bir tanesi özellikle küçük yaşlarda evlendirilen kız çocuklarının sayısının çok fazla olmasıydı. Tabi bunlara bakarken de çocuk hakları sözleşmesi imzalamış bir ülkenin vatandaşı olarak çocuklarımızın ve özellikle kız çocuklarımızın haklarını biraz göz ardı edildiğini görüyoruz. Kız çocuklarının küçük yaşta evlendirilmesinin yanı sıra çok fazla cinsel istismar ve benzeri olaylar gözüküyor. Bizim yapmak istediğimiz şey şu, her şey tespitle başlıyor. Biz bu çocukları nasıl tespit edeceğiz, nasıl anlayacağız. Buradaki en büyük destek rehber öğretmenlerden gelecek. Rehber öğretmenler çünkü öğrencilerin içerisindeki eğitimin yarım kalma çok önemli bir problem, eğitimi de hala sürdürebilen çocuklarımız içerisinde bu problemleri olanları seçerek bildirebilirlerse başlangıç çok doğru yapılabilir. Bu amaçla Diyarbakır projesi, Diyarbakır ayağını çok önemsiyoruz. Buradan Şanlıurfa'ya gideceğiz Şanlıurfa'dan da devam edeceğiz. O yüzden buralarda tespiti yapmak üzere burada yaşayan ve burada çalışan öğretmen arkadaşlarımızı eğitebilirsek bence çok önemli bir adım atacağız diye düşünüyorum. Şöyle, böyle bir şeyi yaşayan birisinin ortaya çıkması için başvuracağı yeri bilmesi lazım. Gelişmiş ülkelerin hepsi bunu alo imdat hatlarıyla çözmüşler, ekipler kurarak çözmüşler. Biz daha bunun başlangıç aşamasındayız. Adım adım bunun oluşturulmasının ilk adımları diyelim buna" dedi.

Proje sonucunun, rapor ve önerilerle birlikte TBMM'ye sunulacağı öğrenildi.