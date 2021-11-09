DÜ'den 4 öğretim üyesi "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesine girdi - Son Dakika

DÜ'den 4 öğretim üyesi "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesine girdi

Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) görevli 4 öğretim üyesi, "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde yer aldı.

Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) görevli 4 öğretim üyesi, "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde yer aldı. DÜ'den yapılan açıklamada, Stanford Üniversitesinden bilim insanı Prof. Dr. John P. A. Loannidis ve araştırma ekibince hazırlanan, 22 bilimsel alan ve 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanları arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren 190 bin 63 bilim insanının yer aldığı listenin, Elsevier veri tabanında yayımlandığı bildirildi. Akademik çalışmalar dikkate alınarak oluşturulan listede Türkiye'den 1150 öğretim üyesinin sıralamaya girdiği belirtilen açıklamada, DÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Erol Kılıçkap, Elektrik Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. İbrahim Kaya, İnşaat Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Sadık Özgür Değertekin ve Fen Fakültesi Uygulamalı Matematik Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ömer Oruç'un listede yer aldığı aktarıldı.

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