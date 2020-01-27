DÜ'den Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım eli - Son Dakika

Düzce Üniversitesince (DÜ) Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremden olumsuz etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, DÜ'nün Elazığ ve Malatya'da yaşanan depreme kayıtsız kalmadığı belirtildi.

Açıklamada, duyarlı bir davranış örneği gösterilerek temel ihtiyaç malzemelerine yönelik yardım kampanyası başlatıldığı kaydedilerek, "DÜ mensupları depremden etkilenen yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere yatak, yorgan, battaniye, ayakkabı, kıyafet ve gıda maddesi gibi temel ihtiyaç malzemelerini Düzce Üniversitesi bünyesinde topladı. Bağışlanan malzemeler, Elazığ başta olmak üzere depremzede vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaştırılacak." ifadeleri kullanıldı.