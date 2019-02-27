Dü'den Hasta Yakınlarına Konaklama İmkanı

Çevre illerden gelen çok sayıda vatandaşa da hizmet veren Diyarbakır Dicle Üniversitesi
(DÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri, konaklama sorununu gidermek amacıyla 96 kişilik misafirhanede hasta yakınlarına hizmet veriyor.
DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri il dışından gelen çok sayıda hastaya hizmet vermenin yanı sıra konaklama sorununu çözmek için 96 kişilik misafirhaneyi hasta yakınlarına tahsis etti.
Ayrıca, hasta yakınları Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait 400 kişilik misafirhaneye de yönlendiriliyor. Misafirhanelerde kalan hasta yakınlarına ücretsiz sabah ve akşam servis hizmeti veriliyor.
DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Sıddık Teksin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DÜ'ye başvuran hasta ve hasta yakınlarının rahat olması için her türlü hizmeti vermek için çalıştıklarını söyledi.
DÜ'ye başvuran hasta yakınlarının konaklama sorunu yaşamadığını kaydeden Teksin, konaklama için hasta yakınlarına yardımcı olduklarını belirtti.
"Bizim konaklama ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Büyükşehir Belediyemizin konukevi var. Hasta yakınlarına servis hizmeti sunuyoruz. Konukevine gitmek istemeyenler için 96 kişilik misafirhanemiz mevcut." diyen Teksin, bu konuda hastanelerde gerekli duyuruları yaptıklarını kaydetti.
Hasta yakınlarının, hastanelerin belirli yerlerinde gidip kalmaları değil misafirhanelerde kalmalarını istediklerini aktaran Teksin, "Buralarda soğukta kalmalarını biz de istemiyoruz. Günde bir iki defa bunların bilgilendirmesini yapıp anons ediyoruz. DÜ olarak hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetine önem veriyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı. Siirt
'in Kurtalan
ilçesinden bir yakının tedavisi için geldiklerini anlatan vatandaşlardan Zübeyir Ergin de aldıkları hizmetten memnun olduklarını söyledi.
Hastalarının tedavisi devam ederken konaklama hizmetlerinden de memnun olduklarını ifade eden Ergin, "Konaklama için misafirhaneye gönderiyorlar. Tertemiz güzel bir yer. Hastanenin tahsis ettiği servis ile gidip geliyoruz." diye konuştu.
Bir hasta için 10-15 kişinin gelmesinin hastanede gereksiz bir yoğunluğu sebep olduğunu aktaran Ergin, yatan bir hastanın yanında bir refakatçi olmasının yeterli olduğunu belirtti.
Misafirhanenin bir otel kadar temiz olduğunu dile getiren Ergin, "Buradaki personel de çok iyi hizmet ediyor. Onlara teşekkür ediyorum." dedi.