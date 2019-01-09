Son Dakika Haberleri: Dü'den Hastalara Moral Tiyatrosu

Dü'den Hastalara Moral Tiyatrosu

4 dakika önce

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri hastalarına moral tiyatrosu düzenledi.

Dü'den Hastalara Moral Tiyatrosu, System.String[]
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri hastalarına moral tiyatrosu düzenledi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniği tarafından hastanede tedavi altında olan hastalara moral olması için ilk kez tiyatro gösterisi düzenlendi. Klinikte ilk kez düzenlenen tiyatro Murat Fidan'ın yönetiminde gösterisi yapıldı. Dicle Üniversitesi Tiyatrasi Tiyatro Topluluğunun katılımıyla gerçekleştirilen tiyatro gösterisine hastalarda katılarak oyunun son kısmında bir hastada oyuncu olarak yer de aldı. Şizofreni, bipolar bozukluk, melankolik depresyon, obsesif kompulsif bozukluk gibi hastalıkları olan hastaların sıklıkla yattığı klinikte hastaların toplumun içinde tutma ve sanatı sevdirme adına tiyatro etkinlikleri her ay düzenleneceği belirtildi. Hastalar tiyatro gösterimini izlerken mutluluklarını gizleyemedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:52 Kaynak: İHA

Dicle Üniversitesi, Güncel
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