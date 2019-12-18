DÜ'den özel gereksinimli öğrencilere Erasmus bilgilendirme toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DÜ'den özel gereksinimli öğrencilere Erasmus bilgilendirme toplantısı - Son Dakika

DÜ'den özel gereksinimli öğrencilere Erasmus bilgilendirme toplantısı

6 saat önce

Dicle Üniversitesi özel gereksinimli öğrencilere Erasmus öğrenim ve staj hareketliliği hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

DÜ'den özel gereksinimli öğrencilere Erasmus bilgilendirme toplantısı, System.String[]

Dicle Üniversitesi özel gereksinimli öğrencilere Erasmus öğrenim ve staj hareketliliği hakkında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.


Dicle Üniversitesi'ndeki özel gereksinimli öğrencilerin uluslararası öğrenci değişim programlarından yararlanması için Dicle Üniversitesi Engelliler ve Uygulama Merkezi öncülüğünde Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından Erasmus öğrenim ve staj hareketliliği hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda, üniversite Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Programı koordinatörlüğünde görevli uzman Fatma Aydın ve Uzman Fidan Doğan tarafından öğrencilere, Erasmus Programı, başvuru şekilleri ve koşulları, başvurulabilecek ülkeler, Erasmus hakkında izlemesi gereken yol ve yöntemler detaylı bir şekilde anlatıldı.


Toplantıya katılan öğrenciler memnuniyetlerini dile getirerek, kendilerine sunulan böyle bir imkanı değerlendireceklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Dicle Üniversitesi, Erasmus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:21 Kaynak: İHA
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