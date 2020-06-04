Düzce Üniversitesi (DÜ) Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile kentte kurulu GP-TECH firması arasında tarımsal atıklardan katma değeri yüksek "Odun Sirkesi" üretimi konusunda iş birliği sözleşmesi imzalandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, sözleşmeye DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Necdet Çiçek, GP-TECH Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sherif Desouky imza attı.

İmzalanan sözleşme ile biyokütleden elde edilecek odun sirkesinin, tarımsal üretimde organik gübre olarak kullanımına yönelik iş birliği yapılması planlanıyor.

Sözleşmeyle fabrikanın üretim alanında DÜ'nün Ar-Ge desteği, Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün tarımsal alan desteğiyle önce pilot ölçekli, sonra da tam ölçekli odun sirkesi üretimi yapılacak.

Planlanan tesisin tamamlanması durumunda, DÜ desteğiyle dünyanın en büyük kapasiteli odun sirkesi üretim tesisi Düzce'de kurulmuş olacak.

DÜ'nün ihtisaslaşma sürecinin önemli kilometre taşlarından birini temsil eden sözleşmenin, uzun vadede ülkeye önemli bir ihracat girdisi sağlaması bekleniyor.