Düzce Üniversitesi (DÜ) Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü "Tıbbi ve Aromatik Bitki Dikim Şenliği" gerçekleştirdi.

Muharrem Sancaklı Huzurevi'ndeki etkinlikte konuşan DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, üniversitelerin belirli alanlarda uzmanlaşması kapsamında DÜ'nün, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi"nde pilot üniversite seçildiğini, sağlık ve çevre alanlarında ihtisaslaşma çalışmaları yürüttüğünü ifade etti.

Sağlık alanında geleneksel ve tamamlayıcı tıbbı stratejik alan olarak belirlediklerini söyleyen Uğraş, yaklaşık 3 yıldır Düzce genelinde geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın ham maddeleri, ara mamulleri, nihai ürünleriyle ilgili klinik araştırma ve çalışmalar yaparak bu ürünlerin ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Huzurevi sakini Zeynep Göker, kurumun yaşlıları olarak bu etkinliğin birinci basamağında oldukları için memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım ise Düzce'de 3 huzurevi bulunduğunu ve burada bulunan bahçeleri tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmek üzere planladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aktif ve verimli yaşlanmayı önemsiyoruz, dolayısıyla yaşlanmayı daha kaliteli hale getirmeyi planlıyoruz. Burada öyle bir çalışma yapmalıydık ki, huzurevlerimiz huzurla dolsun. Her bir bitkinin çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Onlara özveri ile bakacağınıza inanıyorum. İnşallah bu etkinliğin devamında dikim şenliğimizi hasat şenliğimiz ile sonlandıracağız."

Daha sonra DÜ Halk Oyunları Topluluğu tarafından hazırlanan potpori ve bocce oyunu gösterisi sunuldu. Ardından huzurevi sakinlerinin katılımı ile bitki dikimi yapıldı.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Günal, huzurevi yöneticileri ve sakinleri katıldı.