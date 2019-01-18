Dü Genç Kızılay Topluluğundan Karne Alan Öğrencilere Hediye Kitap

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Genç Kızılay Topluluğu tarafından karne alan öğrencilere kitap hediye edildi.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Genç Kızılay Topluluğu tarafından karne alan öğrencilere kitap hediye edildi.



DÜ Genç Kızılay Topluluğu merkez Sur ilçesindeki Tevfik Fikret Ortaokulunda karne alan öğrencilere hediye olarak 600 kitap dağıtıldı.



Kitap dağıtımına katılan DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül de, kitap okumanın önemine değindi.



Kitap okumanın başarı için çok önemli olduğunu vurgulayan Gül, "Kitap okumak gençlere zihinsel, psikolojik ve sosyal açıdan fayda sağlar." dedi.



Gül, kitabın zihinsel gelişimi sağladığını, kelime dağarcığını geliştirdiğini, konuşma becerisini artırdığını dile getirerek, gençlerin kitap okumaya alıştırılması gerektiğini aktardı.



"Bu nedenle DÜ Genç Kızılay Topluluğumuz kitap dağıtımı gerçekleştirdi." ifadesini kullanan Gül, öğrencilere yarı yıl tatilinde en az iki kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.



Gençlerin gelecek için önemli olduğunu aktaran Gül, başarının sadece ders notuyla olmadığını, aynı zamanda gençlere proje üretmeleri ve araştırma yapmaları çağrısında da bulundu.



DÜ Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Hasan Mungan, öğrencilere karne hediyesi olarak 600 kitap dağıtıklarını belirterek, kitapların çevre illerdeki Kızılay şubeleri ve üniversitenin imkanlarıyla temin edildiğini kaydetti.

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