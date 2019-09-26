Son Dakika Haberleri: DÜ Hastanelerinde tutuklu ve hükümlü koğuşu oluşturuldu
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DÜ Hastanelerinde tutuklu ve hükümlü koğuşu oluşturuldu

1 saat önce

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanelerinde tutuklu ve hükümlü koğuşu oluşturuldu.

DÜ Hastanelerinde tutuklu ve hükümlü koğuşu oluşturuldu, System.String[]

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanelerinde tutuklu ve hükümlü koğuşu oluşturuldu.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Savcı Mehmet Emin Şen ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu'nun da katıldığı törende tutuklu ve hükümlü koğuşu ile Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığını hizmete açıldı.

Açılışın ardından her iki birimde incelemede bulunan Gül, yaptığı açıklamada, Dicle Üniversitesi Hastanelerindeki önemli iki eksikliğin daha giderildiğini söyledi.

Gül, daha önce tutuklu ve hükümlü koğuşu olmadığı için büyük sıkıntı yaşandığını dile getirerek, "Yaklaşık bir yıl önce yapımına başlanan birimde Avrupa standartlarının üzerinde 8 yataklı koğuş inşa edildi. Önemli 2 eksikliğin giderilmesinin sevincini yaşıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Savcı Şen ise Diyarbakır'da yaklaşık 6 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğunu işaret ederek, "Bunların sağlık ihtiyaçlarını giderilmesi konusunda güzel bir proje gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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