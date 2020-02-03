DÜ Hastanesi'nde çocuk şenliği etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel DÜ Hastanesi'nde çocuk şenliği etkinliği - Son Dakika

DÜ Hastanesi'nde çocuk şenliği etkinliği

6 saat önce

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde 4'üncü geleneksel çocuk şenliği gerçekleştirildi.

DÜ Hastanesi'nde çocuk şenliği etkinliği, System.String[]

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde 4'üncü geleneksel çocuk şenliği gerçekleştirildi.


Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik Sosyal Komite tarafından Kalp Hastanesi konferans salonunda gerçekleşen 4'üncü geleneksel çocuk şenliği büyük beğeni topladı. Öncü Çocuk Gösteri ve Sanat Kulübü'nün oyuncularının sahnelediği Huysuz Kral tiyatro oyunu öncesi çocuklar çeşitli yarışmalarla gönüllerince eğlenirken, sahnelenen tiyatro gösterisi de çocuklar tarafından büyük beğeniyle izlendi.


Etkinlikle ilgili açıklama yapan Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi ve Sosyal Komite Başkanı Rahime Atlı, "Bugün geleneksel haline getirdiğimiz çocuk şenliğinin 4'üncüsünü gerçekleştirdiğimizden dolayı çok mutluyuz, çocuklarımızın yüzündeki o tebessüm bizleri ziyadesiyle memnun etti. Yaptığımız etkinliklerdeki amacımız personellerimizi, eş ve çocuklarını bir araya getirmek, kaynaşmak, toplumsal ve kurumsal aidiyet duygusunu artırmak, çocuklarımızla birlikte eğlenceli güzel vakit geçirmek ve çalışanlarımızın motivasyonu artırmaktır. Böyle etkinliklerde bizlere desteğini esirgemeyen başta Başhekim Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.


Şenlik çocuklara balon dağıtımı ve pasta ikramından sonra sona erdi. - DİYARBAKIR

Dicle Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:49 Kaynak: İHA
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