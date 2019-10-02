Son Dakika Haberleri: DÜ Hastanesinde PET-CT'i ünitesi açıldı
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DÜ Hastanesinde PET-CT'i ünitesi açıldı

41 dakika önce

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde kanser hastalığının tanısı ve tedavisinde kullanılan gelişmiş görüntüleme sistemi PET-CT ünitesi açıldı.

DÜ Hastanesinde PET-CT'i ünitesi açıldı, System.String[]

Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde kanser hastalığının tanısı ve tedavisinde kullanılan gelişmiş görüntüleme sistemi PET-CT ünitesi açıldı.

Rektör Prof. Dr. Talip Gül yaptığı konuşmada, ünitede kanser ön taramasıyla ilgili yeni cihazların bulunduğunu belirterek, birimde günde 15 hastaya hizmet sunulacağını söyledi.

Gül, şöyle konuştu:

"Cihaz, kanserli dokuların yerini nokta olarak saptayabilme özelliğine sahip. Bu sayede biyopsi ve parça alınması gibi uygulamaların daha doğru biçimde yapılarak, hastalığın tanılanmasına ve daha kesin sonuçlar elde edilmesine imkan sağlıyor. Cihaz kanserin yanı sıra, çeşitli enfeksiyon hastalıkları, akciğer, kalp gibi hastalıkların teşhislerinde de kullanılıyor."

Dicle Üniversitesi, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:34 Kaynak: AA
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