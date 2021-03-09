DÜ ile Bismil Belediyesi arasında kadın istihdamı geliştirme protokolü imzalandı - Son Dakika

Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Bismil Belediyesi arasında kadın istihdamı geliştirmek için protokol imzalandı.

Protokol kapsamında Bismil Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine üye kadınlara Bismil Meslek Yüksekokulu dersliklerinde kadınlara yönelik eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları, anne ve çocuk sağlığı, girişimcilik, e- ticaret, modern tarım uygulamaları, sinema ve kadın, tiyatro ve kadın, müzik ve kadın, resim ve kadın, psikoloji, beslenme, afet eğitimi, çevre koruma, butik pastacılık, modern mutfak uygulamaları alanlarında eğitim verilecek.

Her ders 24 saat olacak şekilde DÜ'deki akademisyenlerince sürekli eğitim merkezi üzerinden eğitimler verilecek.

Üyeler, katma değeri yüksek çilek, çörek otu, safran gibi çok yıllık tarımsal ürünlerin yetiştirilmesi, işlenmesi ve pazarlanması konularında da eğitim alacak.