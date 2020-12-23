DÜ ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

DÜ ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

23.12.2020 09:39
DÜ ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı, System.String[]

Düzce Üniversitesi (DÜ) ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında karşılıklı iyi niyeti ve güveni artırmak, düzenli ve verimli çalışmaya katkı sağlamak amacıyla toplu iş sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında karşılıklı iyi niyeti ve güveni artırmak, düzenli ve verimli çalışmaya katkı sağlamak amacıyla toplu iş sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, DÜ Çalıştay Salonunda düzenlenen imza törenine, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, rektör yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Toy, DÜ Genel Sekreteri Hasan Sadi Ateş, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Doğan Alıç ile üniversite ve sendika temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, rektör Çakar'ın sözleşme öncesinde kısa bir değerlendirme konuşması yaptığı kaydedildi.

Çakar, DÜ çatısı altında çalışanların hepsine mensupları gözüyle bakıldığını ve DÜ çalışanları için birleştirici bir dil kullanıldığını vurguladı.

Önceliğinin her zaman huzur olduğuna dikkati çeken Çakar, gerçekleştirilen bu sözleşmenin de huzur ve güvene katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Başkanı Hakan Toy ise yaptığı konuşmada, sözleşme aşamasına gelene kadar DÜ çalışanlarının kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade etti.

Sözleşmenin herkes için hayırlı olması temennisinde bulunan Toy, özverili çalışmaları için rektör Çakar'a ve ekibine teşekkür etti.

İki yıl süresince devam edecek sözleşmeye, DÜ adına rektör Çakar, sağlık işçileri adına ise Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Başkanı Toy tarafından imza atıldı.

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Düzce Üniversitesi, Sendika, Rektör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DÜ ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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