Dü İş Sağlığı ve Güvenliği Protokolü İmzadı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, içerisinde Düzce Üniversitesi'nin yer aldığı 21 üniversite ile "İş Sağlığı ve Güvenliği" alanında iş birliği protokolü imzaladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, içerisinde Düzce Üniversitesi'nin yer aldığı 21 üniversite ile "İş Sağlığı ve Güvenliği" alanında iş birliği protokolü imzaladı.



"Üniversitelerle İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İş Birliği Protokolü imza törenine; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezer, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sedat Yenidünya, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, programa katılan üniversitelerin rektörleri, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rıfat Akbıyıklı, bakanlık yetkilileri ve akademisyenler katıldı.



Törende konuşan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sedat Yenidünya, Bakanlık olarak tüm çalışmalarda paydaşlarla hareket ettiklerini belirterek en önemli paydaşlardan biri olan üniversitelerle iş sağlığı ve güvenliği alanında protokol imzalayacaklarını ifade etti.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezer ise, eğitim uygulamalarında iş sağlığına ve güvenliğine yer verilerek bu alanda çalışmalar yürüteceklerini belirterek, "Eğitim kurumlarında iş sağlığı ve güvenliğini görünür hale getirmek için düzenlenecek kısa film yarışmaları, tiyatro gibi aktivitelerin hayata geçirilmesiyle iş hayatının geleceği olan çocuk ve gençlerin zihinlerinde iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulmasını hedefliyoruz" dedi.



Mili Eğitim Bakanlığı'yla ilk ve orta öğretimde başlattıkları uygulamaları üniversitelerle de devam ettireceklerine işaret eden Ayşe Ergezer, yasal zeminin yanında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün benimsenmesinin, bu alanda kalıcı ve sürdürülebilir bir iyileşme sağlamak için en önemli unsur olduğunu vurguladı.



Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Düzce Üniversitesi adına İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında İş Birliği Protokolü'nü imzaladı. Protokol ile bu alanda gençlere yönelik farkındalık aktivitelerinin desteklenmesi, iş ekipmanlarının kontrollerini yapan kişilere verilecek temel eğitim programlarının düzenli ve etkin uygulanması ile işverenlere eğitimler verilmesi amaçlanıyor. - DÜZCE

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