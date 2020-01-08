DÜ Kum Sanatı ve Sosyal Faaliyetler Kulübü Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşüne katıldı - Son Dakika

Dicle Üniversitesi Kum Sanatı ve Sosyal Faaliyetler Kulübü, Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşüne katıldı.



Dicle Üniversitesi Kum Sanatı ve Sosyal Faaliyetler Kulübü öğrencileri, 'Gençlik Şühedanın İzinde' sloganıyla düzenlen, hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu bölgedeki yürüyüşe katılarak, Kızıl Çubuk zirvesine yürüdü.



Toplamda 8 kilometre yürüyüş yapan kulüp üyeleri, "Bu gün toprağın üzerinde rahat yaşamamızı, toprak altında yatan şehitlerimize borçluyuz. Katıldığımız zorlu yürüyüşte Dicle Üniversitesinden gelerek Diyarbakır'ın şehitlere olan hassasiyetini ve saygısını gösterdik" dedi. - DİYARBAKIR