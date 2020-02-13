Son Dakika › Güncel › DÜ mimarlık öğrencileri inşaat şantiyesine teknik gezi düzenledi - Son Dakika
DÜ mimarlık öğrencileri inşaat şantiyesine teknik gezi düzenledi
6 saat önce
Dicle Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Mimarlık Fakültesi Öğrenci Komisyonu, inşaat şantiyesine teknik gezi düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:54 Kaynak: İHA
Dicle Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Mimarlık Fakültesi Öğrenci Komisyonu, inşaat şantiyesine teknik gezi düzenledi.
Dicle Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Mimarlık Fakültesi Öğrenci Komisyonu, proje yönetimi dersi kapsamında bir yapının konut şantiyesine teknik gezi düzenledi. Teknik gezi kapsamında satış ofisi ve örnek daireler gezildikten sonra şantiye sorumluları tarafından öğrencilere, şantiyedeki işleyiş ve inşaat aşamaları hakkında bilgi verildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika Son dakika: Peş peşe depremler! Akdeniz 4.1, Elazığ 3.2 ile sallandı Rusya'dan gerginliği tırmandıracak Türkiye açıklaması: Suriye ile ilgili provokatif açıklamalardan kaçının Nişanlısını öldüren Ceyda'nın günlüğü ortaya çıktı: Bir gün öldürülüp, bir yere atılacağımı biliyorum Gaziantepli iş insanı otelini sokakta kalan evsizlere açtı