Son Dakika Haberleri: Dü Mutlu Yuva Çocuk Evlerinde Kalan Minikleri Ağırladı

Dü Mutlu Yuva Çocuk Evlerinde Kalan Minikleri Ağırladı

10 dakika önce

Dicle Üniversitesi Anadolu El Sanatları Topluluğu Mutlu Yuva Çocuk Evlerinde kalan minikleri ağırladıDicle Üniversitesi Anadolu El Sanatları Topluluğu Mutlu Yuva Derneğindeki çocukları misafir ederek, onlara güzel bir gün yaşattı.

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Dicle Üniversitesi Anadolu El Sanatları Topluluğu Mutlu Yuva Çocuk Evlerinde kalan minikleri ağırladı

Dicle Üniversitesi Anadolu El Sanatları Topluluğu Mutlu Yuva Derneğindeki çocukları misafir ederek, onlara güzel bir gün yaşattı. Anadolu El Sanatları Topluluğu eğitmeni Nuray Hattapoğlu ve topluluk öğrencileri, sevgi evlerinden gelen misafirleri atölyenin önünde palyaço, pandomin sanatçıları, pamuk prenses ekibiyle karşılandı. Eğitmen Nuray Hattapoğlu ve öğrencileri çocuklara Ebru Sanatı yaptırarak, palyaço ve tiyatro ekibi ile birlikte miniklere keyifli bir gün yaşattılar. Kokteyl ve hediye verildikten sonra, minikler şarkılar söyleyerek eğlendiler. Dicle Üniversitesi Tiyatro Topluluğundan Murat Fidan, "Pemboş Prenses" adlı oyunu oynayarak çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. Mutlu Yuva Derneği Ana Komisyon Başkanı Tuba Dere'de çocuklarla yakından ilgilenen, onların mutluluğuna vesile olan Dicle Üniversitesi Anadolu El Sanatları Topluluğuna ve Tiyatro ekibine teşekkür etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:37 Kaynak: İHA

Prenses, Dicle Üniversitesi, Güncel
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