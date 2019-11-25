Du¨nya Kadına Yo¨nelik S¸iddeti O¨nleme Gu¨nu¨ etkinliği

Limak Yatırım Yo¨netim Kurulu Bas¸kanı Ebru Özdemir, "İş dünyası olarak iki tane amacımız var. Birincisi kadınları iş dünyasına kazandırmak, ikincisi fırsat eşitliğini sağlamak." dedi.

Du¨nya Kadına Yo¨nelik S¸iddeti O¨nleme Gu¨nu¨ dolayısıyla Ankara U¨niversitesi Yas¸lılık C¸alıs¸maları Uygulama ve Aras¸tırma Merkezi (YAS¸AM) tarafından Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat Evinde, "Bilge Kadınlar" konulu so¨yles¸i düzenlendi.

Birles¸mis¸ Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Danıs¸ma Kurulu üyeliğini de sürdüren Ebru Özdemir, söyleşide, "İnşaat mühendisi olduğum için erkek sayısının çok olduğu bir sektörde çalışıyorum. Bu alanda kadınlarımızın sayısı az. Biz de kadınların bu alandaki çalışmalarına nasıl yararlı olabiliriz diye düşündük ve Türkiye'nin Mühendis Kızları projesini yaptık. Buradaki amacımız da işini severek yapan ve başarılı olacak kız öğrencileri mühendislik alanına teşvik etmekti. Bu projenin sürdürülebilirliği için Limak Vakfını kurduk." ifadelerini kullandı.

Özdemir, söz konusu projenin belirli bir süresinin olmadığına dikkati çekerek, "Projenin, buradan mezun olan her kızımızın geri dönerek, yeni öğrencilerimize mentorluk yaptıkları ve birbirleriyle ilgilendikleri sürece devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Asıl işinin, tüm kadınların çalışma hayatında rol alması için etkin bir model oluşturmak olduğunu ifade eden Özdemir, şunları söyledi:

"İş dünyası olarak iki tane amacımız var. Birincisi kadınları iş dünyasına kazandırmak, ikincisi fırsat eşitliğini sağlamak. Yeni ekonomi modelinde insanları kadın ve erkek olarak ayırma lüksümüz yok. Bizim için mühendis var, yazılımcı var, eğitimci var. Bizim için bu sıfatların başına erkek veya kadın koyacak lüks yok. Bizim için önemli olan dokunulmamış insan gücü diye tabir edilen tanıma ulaşmak."

Söyleşinin ardından Ressam Önay Köksaloğlu'nun "Yu¨rekli Kadınlar" adlı sergisinin ac¸ılıs¸ı yapıldı.

Türkiye'nin Mühendis Kızları projesi

Mühendislik eğitimi alan veya alacak kız öğrencileri eğitimlerinin farklı aşamalarında desteklemek amacıyla Limak Vakfı tarafından 2015 yılında başlatılan proje, lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilere yönelik iki ayrı programdan oluşuyor.

Liselerde eğitim gören kız öğrenciler mühendislik mesleği ile ilgili farklı etkinliklerle bilgilendiriliyor. Öte yandan üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan başarılı kız öğrencilere ise eğitim bursları ve Limak Grubu ile diğer kuruluşlarda staj imkanları sağlanıyor.

Proje, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Limak Vakfı iş birliğinde yürütülüyor.