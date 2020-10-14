DÜ, öğrenciler için üniversiteye uyum programları başlattı - Son Dakika

Düzce Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesi ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Koordinatörlüğü tarafından 2020-2021 akademik yılında öğrencileri üniversite eğitimine hazırlamak amacıyla düzenlenen, "2020-2021Güz Yarıyılı Uyum ve Kariyer Geliştirme Programı" kapsamında online konferanslar serisine başlandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Üniversitemde Değerim Üniversitem Değerim" ve "Bilgiden Yaratıcılığa" sloganlarıyla başlatılan programda DÜ akademisyenlerinin bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaştığı belirtildi.

Programın ilk gününde öğrencilerle birlikte olan DÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arafat Şentürk'ün "Uzaktan Eğitim Sisteminin Tanıtılması" başlığı altında online eğitimde takip edilmesi gerekenleri anlatarak, katılımcılardan gelen soruları yanıtladığı kaydedildi.

UZEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arafat Şentürk'ün sunumundan sonra DÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Çetin Çetinkaya'nın "Egzersiz ve Beyin, Beyin Egzersizden Hoşlanır" başlıklı sunumunu gerçekleştiği ve bazı egzersizleri katılımcı öğrencilere gösterdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca üniversite eğitimine başlayan öğrencilere katkılar sunacak olan online programın 21 Ekim'e kadar süreceği ifade edildi.