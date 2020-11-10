DÜ Organ Nakli Merkezi hizmete girdi - Son Dakika

Düzce Üniversitesi (DÜ) Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki Organ Nakli Merkezi'nin açılışı törenle gerçekleştirildi.

Dr. Talat Bahçebaşı binasındaki açılış töreninde konuşan Düzce Valisi Cevdet Atay, DÜ'nün her konuda başarıya imza attığını söyledi.

Merkezin Ankara ile İstanbul arasındaki tek faal merkez olması sebebiyle kendileri için ayrı bir övünç kaynağı olduğunu vurgulayan Atay, "İnsan sağlığı kadar değerli bir şey yok ve burada ekip canla başla mücadele ederek hayat kurtarmaya çalışıyor. Organ Nakli Merkezi'nin bundan sonra da çok ciddi başarılara imza atacağına hem kefilim, hem eminim. Güzel haberlerini alacağımız bu merkezin hem memleketimize hem Düzcemize hem de üniversitemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da merkezin Düzce ve bölgesi için büyük kazanç olduğunu dile getirerek, tecrübeli ekibi ve yüksek kalitede donatılan alt yapısı ile başarılı operasyonlara imza atacağına inancının tam olduğunu belirtti.

Hastaların, hizmete giren merkez ile yeni bir hayata adım atacak olmasının mutluluk verici olduğunu söyleyen DÜ Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay ise emeği geçen herkese teşekkür etti.

Törende açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Düzce Valisi Atay ve DÜ Rektörü Prof. Dr. Çakar, merkezde organ nakli sonrası takipleri devam eden hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Törene, DÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İdris Şahin, Organ Nakli Merkez Müdürü Doç. Dr. Kemal Peker, öğretim üyeleri ile hastane yönetimi katıldı.