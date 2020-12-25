DÜ, proje başvurusunda bulundu - Son Dakika

Diyarbakır Dicle Üniversitesi (DÜ) Belediyeler ve Üniversiteler İçin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına proje başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, YEVDES Projesi kapsamında teknik destek almak üzere 63'ü üniversite, 144'ü belediye olmak üzere 207 kurum tarafından başvuru yapıldı.

DÜ'nün projesi ilk 40'a girdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzmanı Faruk Telemcioğlu, saha ziyaretleri kapsamında DÜ'ü ziyaret etti.

Ziyaret esnasında gerçekleşen toplantıya Telemcioğlu, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bilal Gümüş, Enerji Yöneticisi Öğretim Görevlisi Dr. Yurdagül Benteşen Yakut, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görevli Şube Müdürü Sait Sönmez ve DÜ Enerji Komisyonu üyeleri katıldı.

DÜ'de gerçekleşen sunumda, yapılması planlanan güneş enerjisi santralleri hakkında bilgiler verildi ve üniversitede öngörülen saha alanları yerinde ziyaret edilerek bilgi alışverişinde bulunuldu.