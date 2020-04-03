DÜ Rektörü Gül'den Biz Bize Yeteriz kampanyasına destek - Son Dakika

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DÜ Rektörü Gül'den Biz Bize Yeteriz kampanyasına destek
6 saat önce
Korona virüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, bir maaş desteğinde bulundu.
Korona virüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, bir maaş desteğinde bulundu.
Korona virüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın bütün üniversitelerin de destek vermesi çağrısına DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül de bir maaş destekte bulundu. Rektör Gül, Dicle Üniversitesi personeline çağrıda bulunarak hep birlikte gönüllülük esasına göre kampanyaya destek olmaya davet etti. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:01 Kaynak: İHA
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