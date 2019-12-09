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DÜ Rektörü Prof. Dr. Gül öğrencilerle bir araya geldi

6 saat önce

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek sıkıntılarını, taleplerini, istek ve önerilerini dinledi.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Gül öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek sıkıntılarını, taleplerini, istek ve önerilerini dinledi.


Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, üniversite öğrencileri ile bir araya gelerek sıkıntılarını, taleplerini, istek ve önerilerini dinledi. Rektör Prof. Dr. Gül'e Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu ve Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi, Genel Sekreter Dr. Kenan Yakuboğlu ve birim amirlerinin de katıldığı programda Dicle Üniversitesi yerleşkesi içinde yer alan Selahattin Eyyubi Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Ziyarette öğrencilerin dilek, istek ve şikayetlerini dinleyen Rektör Gül, öğrenci odaklı bir üniversite olduklarını söyledi. Prof. Dr. Gül, "Öğrencilerimizin her türlü sıkıntısını dinlemek ve sorunlarını çözmek temel amacımız. Öğrencilerin yaşam ve sosyal alanlarında sorumluluk etkinliklerine katılmalarının son derece önemli. Öğrencilerden gelen talep, istek ve sıkıntılar ile ilgili gerekli çalışmaların yapılacaktır" dedi.


Rektör Gül, akşam yemeğinde öğrencilerle birlikteliklerine devam etti. - DİYARBAKIR

Dicle Üniversitesi, Sekreter, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:55 Kaynak: İHA
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