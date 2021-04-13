DÜ Rektörü Prof. Dr. Karakoç, yürütülen çalışmaları basın mensupları ile paylaştı - Son Dakika

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, yürüttükleri çalışmaları basın mensupları ile paylaştı.

DÜ'de düzenlenen basın toplantısında Prof. Dr. Karakoç'un görev süresince yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

Karakoç, göreve geldikleri günden bu yana üniversiteyi geliştirmeyi amaçladıklarını belirterek, üniversitede yeni hastanelerin, fakülte binalarının, laboratuvarların yapılması için çalışmaları hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi.

Bunların yanı sıra öğrencilerin kullanımına sunulmak üzere Tramvay Projesini hayata geçirmek için çalıştıklarını, Dicle TV-Dicle FM'in kurulması için projeler üretmeye devam ettiklerini dile getiren Karakoç, "Gerçekleştireceğimiz hayallerimiz var." dedi.

Toplantıya DÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Tanyıldız, Prof. Dr. Ezeli Azarkan, Prof. Dr. Kadir Turan, Genel Sekreter Doç. Dr. Ali Karakaş da katıldı.