Son Dakika Haberleri: Dü Tenis Takımından Çifte Kupa

Dü Tenis Takımından Çifte Kupa

1 saat önce

Antalya'da gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Tenis Şampiyonası'nda Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileri bayanlarda Türkiye ikincisi, erkeklerde ise takım olarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Dü Tenis Takımından Çifte Kupa, System.String[]
Antalya'da gerçekleştirilen Üniversiteler Arası Tenis Şampiyonası'nda Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileri bayanlarda Türkiye ikincisi, erkeklerde ise takım olarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye'deki 50 üniversitenin bayan-erkek takımı olarak katılım sağladığı turnuvada DÜ ekibi çifte kupa aldı. DÜ ekibi bayanlarda Türkiye ikincisi, erkeklerde ise takım olarak Türkiye üçüncüsü oldu. Müsabaka sonucunda DÜ'yü en iyi şekilde temsil ettiklerini dile getiren öğrenciler, turnuvaya hazırlanma serüveninde destek sağlayan herkese teşekkürlerini iletti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 06:01 Kaynak: İHA

Spor
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