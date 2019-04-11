Dü Tıp Fakültesi Hastaneleri Sağlık Turizmi Fuarına Katıldı

Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastaneleri Antalya
'da düzenlenen 3. Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı ve Kongresi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 3. Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı ve Kongresi düzenlendi. Etkinliğe Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı. Doç. Dr. Recep Dursun
ve Sağlık Turizmi Kurulu üyesi ve Bilimsel Araştırma ve Proje Birimi sorumlusu Abdulhakim Karadeniz
katıldı. Fuarda DÜ Tıp Fakültesi Hastanelerini ve hastanelerde verilen hizmetleri anlatan tanıtım materyalleri dağıtıldı.
Kongrede ise, Almanya
, Nijerya
, Senegal
, Pakistan
, Hindistan
, Benin
, Gürcistan
, Bosna Hersek
, Ukrayna
, Belarus
, Rusya
, Moldova
, İran
, Irak
, Kazakistan
, Kırgızistan
ülke temsilcileriyle bire bir görüşmeler gerçekleştiren DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri yöneticileri, görüşme sonunda temsilciler hastaneyi görüp işbirliği yapmak istediklerini belirtti.
Doç. Dr. Dursun ve Karadeniz, bununla beraber Antalya Alman Konsolosu Wolfgang Wessel ile görüşüp Almanya ve Diyarbakır
arasında sağlık turizmi alanlarında işbirliği yapma konusunda fikir birliği sağladı. - DİYARBAKIR