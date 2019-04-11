Son Dakika Haberleri: Dü Tıp Fakültesi Hastaneleri Sağlık Turizmi Fuarına Katıldı

Dü Tıp Fakültesi Hastaneleri Sağlık Turizmi Fuarına Katıldı

1 saat önce

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Antalya'da düzenlenen 3. Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı ve Kongresi'ne katıldı.

Dü Tıp Fakültesi Hastaneleri Sağlık Turizmi Fuarına Katıldı, System.String[]
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Antalya'da düzenlenen 3. Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı ve Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 3. Hestourex 2019 Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Fuarı ve Kongresi düzenlendi. Etkinliğe Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekim Yardımcısı. Doç. Dr. Recep Dursun ve Sağlık Turizmi Kurulu üyesi ve Bilimsel Araştırma ve Proje Birimi sorumlusu Abdulhakim Karadeniz katıldı. Fuarda DÜ Tıp Fakültesi Hastanelerini ve hastanelerde verilen hizmetleri anlatan tanıtım materyalleri dağıtıldı.

Kongrede ise, Almanya, Nijerya, Senegal, Pakistan, Hindistan, Benin, Gürcistan, Bosna Hersek, Ukrayna, Belarus, Rusya, Moldova, İran, Irak, Kazakistan, Kırgızistan ülke temsilcileriyle bire bir görüşmeler gerçekleştiren DÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri yöneticileri, görüşme sonunda temsilciler hastaneyi görüp işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

Doç. Dr. Dursun ve Karadeniz, bununla beraber Antalya Alman Konsolosu Wolfgang Wessel ile görüşüp Almanya ve Diyarbakır arasında sağlık turizmi alanlarında işbirliği yapma konusunda fikir birliği sağladı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:54 Kaynak: İHA
Dicle Üniversitesi, Güncel
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