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DÜ TÜP BEBEK MERKEZİ, DAR GELİRLİ AİLELERİN UMUT KAPISI OLDU - Son Dakika

DÜ TÜP BEBEK MERKEZİ, DAR GELİRLİ AİLELERİN UMUT KAPISI OLDU

13.12.2021 11:47

DİYARBAKIR'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesi bünyesinde 2019'da aktif hale gelen tüp bebek merkezi, bölgedeki dar gelirli aileler için de umut kapısı oldu.

DİYARBAKIR'da Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesi bünyesinde 2019'da aktif hale gelen tüp bebek merkezi, bölgedeki dar gelirli aileler için de umut kapısı oldu. DÜ Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 147 gebe kalan hastamız mevcut dedi.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Hastanesi'nde 2019 yılında yapımına başlanan ve ruhsatlandırma işlemi tamamlanan tüp bebek merkezi, dün resmi törenle açıldı. DÜ Başhekimlik konferans salonunda yapılan açılış törenine Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır Mmlletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve DÜ Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ katıldı. Son teknoloji ile donatılan ve özel hastane konforunda hizmet veren tüp bebek merkezi, Diyarbakır'ın yanı çevre illerdeki dar gelirli aileler için de umut kapısı oldu.

'TÜP BEBEK MERKEZLERİNE İHTİYAÇLARI ARTIYOR'

Vali Karaloğlu, Diyarbakır'da açılan tüp bebek merkezinin bölge için çok önemli olduğunu söyledi. Son dönemlerde insanların yeme, içme, giyim ve yaşam tarzlarının infertilite oranlarını arttırdığına vurgu yapan Karaloğlu, İnsanların bu nedenle de tüp bebek merkezlerine ihtiyaçları artıyor. Bu ve benzeri konulardan vatandaşımızdan talepler alıyoruz. Tabii tüp bebek süreci özellikle anne için yorucu ve uzun bir süreç. Bu merkezin şehirde, bölgede olması bu sürecin başarıyla sonuçlanmasını sağlayan önemli unsurlardan bir tanesi. Bu merkezin açılması çok ciddi bir avantaj sağlayacak dedi.

'BU MERKEZLERLE SUİSTİMALLER ENGELLENİYOR'

DÜ Rektör Mehmet Karakoç ise tüp bebek merkezlerinin devlet kurumlarında açılmasının önemine dikkat çekerek, bu merkezlerin özel sektörde alınan yüksek miktardaki ücretlere karşı suiistimali engellediğini kaydetti.

Prof. Dr. Akdağ, bölgeye kazandırılan tüp bebek merkezinin eğitim ve sağlık açısından çok büyük önem sağladığını belirtti. 2019'dan bu yana tüp bebek merkezinin hastalara hizmet verdiğini belirten Akdağ, tüp bebek merkezine başvuran hastaların, daha önce birçok yere başvurduğunu ve sonuç alamadığı için son olarak kendilerine başvurarak sonuç aldığını söyledi. Prof. Dr. Akdağ, şunları söyledi Şu ana kadar 147 gebe kalan hastamız mevcut. Tabii bunlar, özel ve kamu hastanelerinde birçok kez denenmiş ve sonuca ulaşılmamış sıkıntılı vakalar olarak geldi. Birçok multi faktörel patolojileriyle beraber Ankara'da yada farklı yerlerde bir çok kez denenmiş ve çocuk sahibi olmamış hastalar, son adres olarak üniversitemize gelerek sonuç almış.

DÜ TÜP BEBEK MERKEZİ, DAR GELİRLİ AİLELERİN UMUT KAPISI OLDU
DÜ TÜP BEBEK MERKEZİ, DAR GELİRLİ AİLELERİN UMUT KAPISI OLDU
DÜ TÜP BEBEK MERKEZİ, DAR GELİRLİ AİLELERİN UMUT KAPISI OLDU
DÜ TÜP BEBEK MERKEZİ, DAR GELİRLİ AİLELERİN UMUT KAPISI OLDU

Dicle Üniversitesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Tüp Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜ TÜP BEBEK MERKEZİ, DAR GELİRLİ AİLELERİN UMUT KAPISI OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: DÜ TÜP BEBEK MERKEZİ, DAR GELİRLİ AİLELERİN UMUT KAPISI OLDU - Son Dakika
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