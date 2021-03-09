DÜ Uluslararası yükseköğretim zirvesinde tanıtıldı - Son Dakika

DÜ Uluslararası yükseköğretim zirvesinde tanıtıldı

09.03.2021 09:48
DÜ Uluslararası yükseköğretim zirvesinde tanıtıldı, System.String[]

Düzce Üniversitesi (DÜ) dünyanın en büyük üçüncü yükseköğretim zirvesi olan ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi'nde (EURIE) uluslararası üniversitelerle buluştu.

Düzce Üniversitesi (DÜ) dünyanın en büyük üçüncü yükseköğretim zirvesi olan ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi'nde (EURIE) uluslararası üniversitelerle buluştu.

Zirve kapsamında düzenlenen sanal yükseköğretim fuarında, 4 salonda 100'e yakın stantta dünya üniversiteleri katılımcılarla buluştu. Bilim dünyasının büyük bir dikkatle takip ettiği zirvede Düzce Üniversitesi, Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ve Çevre Sağlık Koordinatörlüğü olarak katılım gösterdi.

Covid-19 küresel salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilen zirvede, dünyanın her yerinden katılımcıları erişim ve zaman kısıtlaması olmadan bir araya getiren EURIE-2021'de birçok online seminer, konferans, toplantı ve söyleşi düzenlendi.

Uluslararası alanda düzenlenen bu etkinliklerde; yükseköğretimde uluslararasılaşma ve dijital dönüşüm, dünyada uluslararası öğrenci hareketliliği, yurtdışı eğitim programları, Erasmus+, uluslararası araştırma ve projeler, yükseköğretimde sürdürülebilirlik ve erişim gibi birçok önemli konu; farklı konuşmacılar tarafından ele alındı.

Dünya sıralamalarında kendine yer bulan Düzce Üniversitesi, yakından takip ettiği zirvede; Çevre Sağlık ve Erasmus, Mevlana hareketlilikleri kapsamında ilişki geliştirebilecek, iş birliği sağlanabilecek üniversiteler ile yüz yüze ya da yazışmalar ile temasa geçilerek Düzce Üniversitesi uluslararası boyutta tanıtıldı. Zirve vesilesiyle iletişime geçilen ve anlaşma yolunda adım atılan üniversiteler ile ilişkiler geliştirilerek Düzce Üniversitesi'nin uluslararasılaşma misyonu çerçevesinde yeni iş birlikleri kurulması planlanıyor. - DÜZCE

DÜ Uluslararası yükseköğretim zirvesinde tanıtıldı
DÜ Uluslararası yükseköğretim zirvesinde tanıtıldı
DÜ Uluslararası yükseköğretim zirvesinde tanıtıldı

Düzce Üniversitesi, Koronavirüs, Avrasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DÜ Uluslararası yükseköğretim zirvesinde tanıtıldı - Son Dakika


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