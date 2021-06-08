DÜ ve Diyarbakır Eğitim-Bir-Sen Şubesi arasında tezli ve tezsiz lisansüstü eğitim için protokol imzalandı - Son Dakika

Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şubesi arasında tezli ve tezsiz lisansüstü eğitim için protokol imzalandı.

Eğitim-Bir Sen Şubesinden yapılan açıklamaya göre, DÜ Rektörlüğünde düzenlenen törende hazırlanan protokol Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir tarafından imzalandı.

Tekdemir, üyelerinin bilgi ve becerilerini artırmalarına yönelik lisansüstü eğitim alma ihtiyacını karşılayan protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

Protokolün sendika üyeleri için önemine dikkati çeken Tekdemir, "Sendika üyelerimizin yeterliliklerini artıracak, alanlarında ve yapacakları çalışmalarda bilimsel yöntemleri kullanabilecekleri, uluslararası standartlarda verimlilik ve kaliteyi artıracak, kariyerlerine olumlu yansıyacak doğrudan önemli girdiler içerdiğini bilmek bu çalışmayı önemli kılmaktadır." dedi.

Tekdemir, imzalanan protokolün ardından kendilerine destek sunan Karakoç ve üniversite yönetimine teşekkür etti.