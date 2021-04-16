Dua etmek için gittiği aile mezarlığında kayıp oğlunun cesedini buldu - Son Dakika

Dua etmek için gittiği aile mezarlığında kayıp oğlunun cesedini buldu

16.04.2021 15:06

Dua etmek için gittiği aile mezarlığında kayıp oğlunun cesedini buldu -3 gündür kayıp olan şahıs aile mezarlığında başından vurulmuş halde bulundu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs, dua etmek için aile mezarlığına giden babası tarafından mezarlar arasında...

Dua etmek için gittiği aile mezarlığında kayıp oğlunun cesedini buldu

-3 gündür kayıp olan şahıs aile mezarlığında başından vurulmuş halde bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 gündür kendisinden haber alınamayan şahıs, dua etmek için aile mezarlığına giden babası tarafından mezarlar arasında ölü halde bulundu.

Olay, Kocaeli'nin İzmit İlçesi Bahçeşme Mahallesi Hayat Caddesi'nde bulunan mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gündür kendisinden haber alınamayan Muammer Metin'den (36), haber alamayan ailesi bulunması için yakınlarına haber verdi. Metin'i her yerde arayan babası ise dua etmek için Bağçeşme'de bulunan aile kabristanlığına gitti. Kabristanlıkta dolaşan baba, 3 gündür haber alamadıklarını oğlu Muammer Metin'i mezarlar arasında kanlar için hareketsiz yatarken buldu. Babanın feryadı üzerine olay yerine gelen vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede silahla başından vurulduğu anlaşılan Muammer Metin'in hayatını kaybettiği belirlendi. 7 ay önce çocuğunu kaybettiği öğrenilen ve borcu nedeniyle tehdit edildiği iddia edilen Metin'in cansız bedeni, polis ekiplerinin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı. Polis ekipleri intihar ihtimali üzerinde durulan olay hakkında inceleme başlattı.

Dua etmek için gittiği aile mezarlığında kayıp oğlunun cesedini buldu
Dua etmek için gittiği aile mezarlığında kayıp oğlunun cesedini buldu
Dua etmek için gittiği aile mezarlığında kayıp oğlunun cesedini buldu
Dua etmek için gittiği aile mezarlığında kayıp oğlunun cesedini buldu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dua etmek için gittiği aile mezarlığında kayıp oğlunun cesedini buldu - Son Dakika


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