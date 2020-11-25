Dua Lipa'nın sevinç gözyaşları: Grammy adaylığı ağlattı - Son Dakika

Dua Lipa'nın sevinç gözyaşları: Grammy adaylığı ağlattı

25.11.2020 18:32
Dua Lipa'nın sevinç gözyaşları: Grammy adaylığı ağlattı, System.String[]

25 yaşındaki Lipa, mutlu haberi öğrendiğinde telefon konuşması yaparken çekilen videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

25 yaşındaki Lipa, mutlu haberi öğrendiğinde telefon konuşması yaparken çekilen videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Dua Lipa paylaşımında bu olup bitene bir türlü inanamadığını belirterek "Kalbim deli gibi atıyor ve tamamen şoktayım" diye yazdı.

Genç şarkıcı bu mutlu haber karşısında çok sevindiğini ve coşkuya kapıldığını da belirtti. Dua Lipa kendisini ödüle aday gösteren Recording Academy'nin yanı sıra kendisinden sevgisini ve desteğini esirgemeyen hayranlarına da teşekkür etti.

Dua Lipa, 22 Ağustos 1995 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Aslen Kosovalı Arnavut bir ailenin evladı olan Dua Lipa'nın müzik kariyeri, 14 yaşındayken, diğer sanatçıların YouTube'daki şarkılarını yazmaya başladığı zaman itibariyle başladı. 2008'de Kosova'ya taşınmadan önce yarı zamanlı olarak Sylvia Young Tiyatro Okulu'na katıldı. İlk adı Arnavutça "aşk" anlamına geliyor. 2015 ilk single'ını piyasaya sürdü. Aralık 2016'da, Lipa ile ilgili 'See in Blue' adlı belgesel çekildi.

İlk stüdyo albümünü 2 Haziran 2017'de piyasaya sürdü. Albüm, İngiltere'nin en iyi 10 single'ı "Be the One" ve "IDGAF" ve İngiltere'nin hit listelerini zorlayan parçası "New Rules" da dahil olmak üzere yedi single'ı içerisinde barındırdı.

Lipa'nın ünü, Amerika Birleşik Devletleri'nde altı numaraya kadar ulaştı. Şubat 2018'de Lipa, British Woman Solo Artist ve British Breakthrough Act için iki İngiliz Ödülü kazandı. Nisan ayında, Lipa ve Calvin Harris tarafından yapılan single "One Kiss", Birleşik Krallık Singles Chart'da bir numaraya ulaştı.

Dua Lipa'nın sevinç gözyaşları: Grammy adaylığı ağlattı

İngiltere, Dua Lipa, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Dua Lipa'nın sevinç gözyaşları: Grammy adaylığı ağlattı - Son Dakika Magazin


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