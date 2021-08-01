Dua Lipa ve sevgilisi Anwar Hadid el ele denize atladı! İlk yorum Hadid'in annesinden geldi

Müzik dünyasının genç kuşak yıldızlarından Dua Lipa ile model sevgilisi Anwar Hadid, şu sıralarda hem aşkın hem de tatilin keyfini çıkarıyor. 25 yaşındaki Lipa ile 22 yaşındaki Hadid, tatilde çekilen neşeli videolarını ve fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

İLK YORUM KAYINVALİDEDEN GELDİ

Dua Lipa ve Anwar Hadid, bu yıl tatil için Lipa'nın kökenlerinin geldiği Arnavutluk'u tercih etti. Genç çift, çıktıkları bir tekne gezisinde güverteye çıkıp birlikte el ele denize atladılar. Lipa, o anlarda çekilen videoyu da Instagram hesabından paylaştı. Genç şarkıcının bu paylaşımına Anwar Hadid'in annesi Yolanda Hadid'den de mesaj geldi. Anwar Hadid'in annesi Yolanda Hadid, oğlunun sevgilisi Dua Lipa'nın paylaşımına "Sizi seviyorum çocuklar" diye yorum yaptı.

2019'DAN BU YANA BİRLİKTELER

Dua Lipa ile Anwar Hadid, 2019 yılından bu yana aşk yaşıyor. Başlarda birçok kişi genç çiftin ilişkisinin kısa süreceğini düşünürken Lipa ile Hadid, mutlu ilişkileriyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.