Sanatçı İlhan İrem'in cenazesi yarın toprağa verilecek

"Dua", "Uçun Kuşlar Uçun", "Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" gibi unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem'in cenazesi yarın İstanbul'da defnedilecek.

İlhan İrem için ilk tören vasiyeti üzerine Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) saat 12.00'de düzenlenecek.

Sanatçının cenazesi, buradaki törenden sonra Bebek Camisi'ne götürülecek.

Burada kılınacak cenaze namazının ardından İlhan İrem'in cenazesi, vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Sanatçı İlhan İrem, böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün 67 yaşında hayatını kaybetmişti.

İlhan İrem'in, tabutunun Türk bayrağına sarılmasını da vasiyet ettiği öğrenildi.