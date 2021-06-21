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Duacı Aile Yaşam Merkezi, törenle hizmete açıldı - Son Dakika

Duacı Aile Yaşam Merkezi, törenle hizmete açıldı

21.06.2021 14:22
Duacı Aile Yaşam Merkezi, törenle hizmete açıldı, System.String[]

Kepez Belediyesi, Duacı'ya inşa ettiği Aile Yaşam Merkezi'ni törenle hizmete açtı.

Kepez Belediyesi, Duacı'ya inşa ettiği Aile Yaşam Merkezi'ni törenle hizmete açtı. Açılış töreninde konuşan Başkan Tütüncü, Sütçüler, Kültür, Atatürk ve Erenköy Mahalleleri'ne Aile Sağlığı Merkezi müjdesi verdi.

Geçtiğimiz aylarda Gaziler Aile Yaşam Merkezi'ni hizmete açan Kepez Belediyesi, Duacı Aile Yaşam Merkezi'ni de ilçe sakinlerinin hizmetine kazandırdı. Duacı Aile Yaşam Merkezi'nin açılış törenine Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya İl Sağlık Müdür Vekili Dr. İbrahim Çetin, MHP İl Başkanı Mehmet Seyyar, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Duacı Aile Yaşam Merkezi Açılış Töreni'nde konuşan Antalya İl Sağlık Müdür Vekili Dr. İbrahim Çetin, Aile Yaşam Merkezi'ndeki, Aile Sağlığı Merkezi'nde açılış gününden itibaren 1 doktor ve 1 hemşirenin göreve başlayacağını belirtti.

"Yeni eserleri peş peşe hizmete açacağız"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bizler çalıştıkça, hemşehrilerimize hizmetler ürettikçe böylesi açılış törenlerinde duyduğumuz coşku, heyecan ve sevinç bambaşka bir seviyeye geliyor. Bundan sonra da yeni açılışlar yapmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak, onları güzel bir şehirde yaşıyor olma hissiyle buluşturacak, yeni eserlerimizi peş peşe hizmete açacağız. Bu eserlerimiz diğer mahallelerimiz gibi Duacı Mahallemize de önemli bir değer katmıştır. 2009 yılında göreve geldiğimiz ilk iş Duacı'yı, Masa Dağı'na oradan da şehre bağlamaktı. Villalar Caddesi'nden Çankaya Mahallesi'ne olan yolu ilk önce biz açtık. Bu hizmetlerimiz Duacı'yı şehre daha da yakınlaştırdı. Duacı'dan Kırçiçeği Caddesi'ne tam 10 kilometre uzunluğunda bisiklet yolu ile hemşehrilerimizi hareketli bir yaşama, Duacı'ya bambaşka bir heyecanla davet edeceğiz" dedi.

"Hizmet için varız"

2009 yılında göreve geldiklerinde bütün şehir yasasının olmadığını belirten Tütüncü, "Duacı, o zaman köy statüsündeydi. Belediyenin hizmet getirmek zorunda olduğu bir yerleşim yeri değildi. O zaman İl Özel İdaresi vardı. Buranın her türlü hizmetini görmek, İl Özel İdaresi'nin göreviydi. O dönemde asfalt sezonu açılış törenimizin birini de Duacı'da yaptık. İl Özel İdarelere aitken bile buralara hizmet getirme yetkisini, görevini, sorumluluğunu alarak, belediyemiz her tarafı yatırıma boğmuştu. Bugün Kepez Belediyesi, 12 adet Aile Sağlığı Merkezini, yaparak hemşirelerinin hizmetine sunmayı başarmış bir belediyedir. Hukuki sorumluluğu olmasa da vicdani sorumluluğunun gereği olarak bunu yapmıştır. ve bunlardan birisi de Duacı Aile Yaşam Merkezidir" diye konuştu.

"Kepez'e 4 yeni proje"

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Kepez'e müjdeler olsun. 4 mahallemize daha Aile Sağlığı Merkezi geliyor. Sütçüler, Kültür, Atatürk ve Erenköy Mahallemize. Planlamaya aldığımız bu tesislerin açılışını da en kısa zamanda yapacağız ve hemşehrilerimizin hizmetine sunucağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Tütüncü'nün konuşmasının ardından Duacı Aile Yaşam Merkezi dualarla açıldı. Tütüncü, açılışa katılan konuklarla beraber Aile Yaşam Merkezi'ni gezdi. Açılış dolayısıyla, ücretsiz göz sağlığı taraması da yapıldı. Aile Yaşam Merkezi içerisindeki Aile Sağlığı'nda Covid-19 aşısı da yapılacak.

"Aile Yaşam Merkezi'nde neler var?"

Duacı Ali Yaşam Merkezi, bin 863 metrekare alan üzerine inşa edildi. Tesiste binanın kullanım alanı ise 530 metrekare. Merkezde etkinliklerin yapılabileceği 190 metrekare büyüklüğünde çok amaçlı salon, gelin odası, mutfak hazırlık bölümü yer alıyor. Aile Sağlık Merkezi'nde 3 adet aile hekimi, laboratuar, pansuman ve enjeksiyon odalarının yanı sıra 2 adet derslik yer alıyor. Belediye hizmet birimi ile belediye tahsilat veznesi de yaşam merkezinde mahalle sakinlerine hizmet verecek. Duacı Aile Yaşam Merkezi'nin mimari projesinde Aile Sağlığı Merkezi(ASM) olarak yapılan kısımda daha önce Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilmişti. - ANTALYA

Duacı Aile Yaşam Merkezi, törenle hizmete açıldı
Duacı Aile Yaşam Merkezi, törenle hizmete açıldı
Duacı Aile Yaşam Merkezi, törenle hizmete açıldı
Duacı Aile Yaşam Merkezi, törenle hizmete açıldı
Duacı Aile Yaşam Merkezi, törenle hizmete açıldı
Duacı Aile Yaşam Merkezi, törenle hizmete açıldı

Aile Yaşam Merkezi, Kepez Belediyesi, Antalya, Kepez, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Duacı Aile Yaşam Merkezi, törenle hizmete açıldı - Son Dakika


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