Duacı'ya yeni park yatırımları - Son Dakika
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Duacı'ya yeni park yatırımları

7 saat önce

Kepez Belediyesi, çam ormanları içerisindeki bahçeli evleriyle Duacı mahallesini, yeni park yatırımlarıyla daha da güzelleştiriyor.

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Kepez Belediyesi, çam ormanları içerisindeki bahçeli evleriyle Duacı mahallesini, yeni park yatırımlarıyla daha da güzelleştiriyor.


Kepez Belediyesi, yazlık evleri ve kırsal yaşamıyla öne çıkan Duacı Mahallesi'ne yeni bir park daha kazandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 9127 sokakta 1000 metrekarelik alan üzerinde park çalışması başlattı. Toprak tesviyesi tamamlanan parkta, büyükler için açık hava spor aletleri, küçükler içinse kaydırak, salıncak gibi oyun mobilyaları olacak. Ahşap oturma mobilyalarının da yerleştirileceği mahalle parkına çim ekilecek ve ağaç dikilecek. Yapımı devam eden parkın önümüzdeki aylarda hizmete açılması planlanıyor.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, dönemlerinde Duacı mahallesine daha önce 3 park kazandırılmıştı. Yapımı devam eden parkla birlikte mahallede 5 bin 289 metrekare yeşil alan üretilmiş oldu. Yine Tütüncü, döneminde mahalleye, içerisinde sentetik çim futbol sahası, yeşil alanların olduğu semt spor sahası da yapılmıştı. - ANTALYA

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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:48 Kaynak: İHA
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