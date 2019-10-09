Son Dakika Haberleri: Dualar "Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçik için edilecek
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Dualar "Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçik için edilecek

14 dakika önce

Suriye'de Fırat'ın doğusuna başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okunup dualar edilecek.

Dualar

Suriye'de Fırat'ın doğusuna başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okunup dualar edilecek.


Mehmetçiğin terör örgütlerine karşı Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla 10 Ekim Perşembe günü saat 05.00'de Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup dualar edilecek. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:09 Kaynak: İHA
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