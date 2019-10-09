Dualar "Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçik için edilecek
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Suriye'de Fırat'ın doğusuna başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okunup dualar edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:09 Kaynak: İHA
Suriye'de Fırat'ın doğusuna başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okunup dualar edilecek.
Mehmetçiğin terör örgütlerine karşı Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla 10 Ekim Perşembe günü saat 05.00'de Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup dualar edilecek. - ANKARA
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