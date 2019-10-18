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Dualar Barış Pınarı Kahramanlarına

55 dakika önce

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Serdivan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Barış Pınarı Harekatını desteklemek için bir araya geldiler.

Dualar Barış Pınarı Kahramanlarına, System.String[]

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Serdivan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri Barış Pınarı Harekatını desteklemek için bir araya geldiler.


Barış Pınarı Harekatı kahramanlarının başarısı ve selameti için okul bahçesinde toplanarak toplu hatim yaptılar. Okuldaki tüm öğrenci ve öğretmenler Kur'an-ı Kerim okuyarak 4 adet hatim ve 150 adet Fetih Suresi okuyarak sınırda teröristlere karşı mücadele eden Mehmetçiğe manevi destekte bulundular. Duygusal bir atmosferde gerçekleşen etkinlik sonunda okul müdürü Feramuz Koşar yapılan Hatimler ve Fetih Sureleri için hatim duası yaptırarak kahraman Türk Ordusuna muzafferiyetler diledi. - SAKARYA

Barış Pınarı Harekatı, Serdivan, Sakarya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:48 Kaynak: İHA
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