Dualar İdlib şehitleri için edildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Dualar İdlib şehitleri için edildi - Son Dakika

Dualar İdlib şehitleri için edildi

6 saat önce

Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği üyeleri, İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen Mehmetçik için bir araya gelerek dua etti.

Dualar İdlib şehitleri için edildi, System.String[]

Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği üyeleri, İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen Mehmetçik için bir araya gelerek dua etti.


İdlib'deki hava saldırısında hayatını kaybeden Mehmetçikler için Türkiye tek yürek oldu. Kocaeli'de bulunan Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği üyeleri de bir araya gelerek, şehitler için dua etti. Dernek lokalinde yapılan Kur'an'ı Kerim tilaveti sonrasında şehitler için dua edildi. - KOCAELİ

Kocaeli, İdlib, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:33 Kaynak: İHA
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