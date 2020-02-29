Dualar İdlib şehitleri için edildi - Son Dakika

Dualar İdlib şehitleri için edildi
6 saat önce
Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği üyeleri, İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen Mehmetçik için bir araya gelerek dua etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:33 Kaynak: İHA
Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği üyeleri, İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen Mehmetçik için bir araya gelerek dua etti.
İdlib'deki hava saldırısında hayatını kaybeden Mehmetçikler için Türkiye tek yürek oldu. Kocaeli'de bulunan Kocaeli Şanlıurfalılar Derneği üyeleri de bir araya gelerek, şehitler için dua etti. Dernek lokalinde yapılan Kur'an'ı Kerim tilaveti sonrasında şehitler için dua edildi. - KOCAELİ
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