Dualar Mehmetçik için - Son Dakika

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Amasya'da sabah namazında Sultan Bayezid Camisi'nde Fetih Suresi okundu, dualar edildi.



İdlib'de Esed rejiminin hain saldırısı sonucu 33 Mehmetçiğin şehit düşmesiyle başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında yurt genelinde camilerde Fetih Suresi okundu. Sultan Bayezid Camisi'ndeki sabah namazını kıldıran Amasya İl Müftüsü Abdülkadir Keşvelioğlu Fetih Suresi okudu ve Mehmetçik için dua etti. Programa Amasya Valisi Dr. Osman Varol da katılarak, Mehmetçik için yapılan duaya "Amin" dedi.



Sabah namazı çıkışı vatandaşlara çorba dağıtıldı. - AMASYA