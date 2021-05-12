Dualarımız Filistinli kardeşlerimizle - Son Dakika

Uygulama noktasında görev yapan polisler ve vatandaşlarla da sohbet edip bayramlarını tebrik eden Başkan Oktay Yılmaz, "Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan-ı şerifi uğurladık ve Rabbimizin bizlere ikramı olan Ramazan Bayramı'na kavuştuk. Bayramlar; birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, aile bağlarının kuvvetlendiği, küskünlüklerin son bulduğu özel günlerdir. Salgının gölgesinde geçireceğimiz bu bayramda, sevdiklerimizle yan yana olamasak da gönüllerimizin bir olduğundan şüphem yok" ifadelerini kullandı.

'DUALARIMIZ FİLİSTİN'LE'

Bayram mesajında, Filistin'de şiddetlenen İsrail zulmüne de dikkat çeken Başkan Oktay Yılmaz, "Ne yazık ki bu mübarek bayram zamanı içimiz kan ağlıyor. Mescid-i Aksa'ya, Gazze'ye ve Filistinli Müslüman kardeşlerimize yönelik insanlık dışı saldırılar bizleri derinden üzüyor. Aklımız, yüreğimiz ve dualarımız Filistinli kardeşlerimizle birlikte. Bayramın; yüreklerimizde neşeye, hanelerimizde berekete, ülkemizde kardeşliğin pekişmesine ve İslam dünyasının uyanışına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Sağlıklı, mutlu, yan yan geçireceğimiz bayramlarda buluşmak dileğiyle tüm hemşehrilerimin bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu.