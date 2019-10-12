Son Dakika Haberleri: "Dualarımız kahramanlarımız içindir"
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"Dualarımız kahramanlarımız içindir"

19 dakika önce

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili mesaj yayımladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili mesaj yayımladı.

Vali Yıldırım mesajında, vatanın güvenliği, milletin istikbali için kahraman Türk ordusunun Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı yürüttüğünü belirtti.

Yıldırım, mesajında şunları kaydetti:

"Tarih boyunca kazandığı zaferlerle şanına şan katan ordumuz, Barış Pınarı Harekatı ile Fırat'ın doğusunu da PKK/YPG ve DEAŞ teröründen temizleyecek, bölgeye barış, huzur ve istikrar getirecektir. Türk milleti, tüm Tekirdağlılar tek yürek olarak ordusunun, kahraman Mehmetçiğinin yanındadır. Aklımız ve kalbimiz cephe hattında, dualarımız kahramanlarımız içindir. Ülkemizin bekası, şehitlerimizin kanı, mazlumların ve masumların feryadı için Allah bu milletin gururu, gözbebeği ordumuzu muzaffer eylesin, yar ve yardımcısı olsun."

Barış Pınarı Harekatı, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:14 Kaynak: AA
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