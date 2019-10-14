Son Dakika Haberleri: Dualarla açılan Keles Pazarı'nda bu sefer Barış Pınarı için dua edildi
Son Dakika Genel Dualarla açılan Keles Pazarı'nda bu sefer Barış Pınarı için dua edildi

Dualarla açılan Keles Pazarı'nda bu sefer Barış Pınarı için dua edildi

1 saat önce

Dualarla açılan Keles Pazarı'nda bu sefer Barış Pınarı için dua edildiBURSA - Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'te pazar yerinde vatandaşlar Barış Pınarı Harekatı için dua etti.

Dualarla açılan Keles Pazarı'nda bu sefer Barış Pınarı için dua edildi

BURSA - Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'te pazar yerinde vatandaşlar Barış Pınarı Harekatı için dua etti.

Her hafta dualarla açılan Keles Pazarı'nda bu sefer Barış Pınarı için dua edildi. Keles Belediyesi'nin anons sistemiyle pazar duası yapıldı, fakat hemen akabinde Barış Pınarı Harekatı için duaya devam edilince duygu dolu anlar yaşandı. 7'den 77'ye herkesin aynı anda amin dediği dua, ülkenin bölünmez bütünlüğünü ve vatan sevgisini bir kez daha göstermiş oldu. Yaşlılar, "Bizler buradayız, ama gönlümüz, aklımız fikrimiz hep orada. Sizler belki bilmezsiniz,, vatanımızı almak isteyen, bayrağımızı indirmek isteyen düşmanlarımız çok fazla. Bizler yokluk içinde, kıtlık içinde bu günlere geldik. Parasız, eski kıyafetlerle yaşayabilirsiniz, ama vatansız, bayraksız yaşayamazsınız" dediler.

Duygu dolu anların yaşandığı pazar yerinde bütün gün dualar eksik olmadı. Pazarcılar bağırmadan sessizce satış yaptı.

Dualarla açılan Keles Pazarı'nda bu sefer Barış Pınarı için dua edildi

Barış Pınarı Harekatı, Keles, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:05 Kaynak: İHA
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