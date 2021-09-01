Dualarla uğurlandılar

Denizlerde av yasağı 1 Eylül itibarıyla son bulurken, İlçe Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve AK Parti İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan'ın katıldığı törenle son hazırlıklarını tamamlayan Termeli balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denizlere dualarla açıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde 1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağının kalkması dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, Terme Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Mümin Osman Ertan, İlçe Yönetimi, İdari ve mülki amirlerin yanı sıra balıkçıların aileleri ve vatandaşlar katıldı.

"Terme'nin su ürünleri potansiyeli büyük"

Balıkçılara bereket dolu bir sezon dileyen Terme Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, "Bugün inşallah 2021-2022 avcılık sezonunu açtık. İlçemiz, su ürünleri açısından da ciddi bir potansiyeli olan bir ilçe. Balıkçı esnaflarımız bereket dolu bir yıl diliyoruz" dedi.

Bol bereketli bir sezon olsun

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise " Balıkçılık, Karadeniz kıyısında bulunan yerleşim yerlerinin en büyük geçim kaynakları arasında. Balıkçılarımızın bol bereketli bir sezon yaşamalarını, bereketli bir av sezonu geçirmelerini Rabb'imden diliyorum. Balıkçılık, en zor ve en meşakkatli mesleklerden bir tanesidir. Yaklaşık yedi ay sürecek olan av sezonunun ilk günü olan 1 Eylül tarihinde avlanmak için yeniden denize açılan balıkçılarımıza kazasız, belasız bir sezon geçirmelerini diliyorum. Hem balıkçılarımız, hem de vatandaşlarımız açısından bereketli bir sezon olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Ömer Ergül'ün yaptırdığı dualarla Termeli balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek mavi sulara açıldı. - SAMSUN