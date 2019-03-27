Ankara Ticaret Odası
(ATO) ve Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünce "Duatepe Yeniden Diriliş" programı düzenlendi. Sakarya
Meydan Muharebesi'nde düşmandan geri alınan son yer olan Duatepe'de düzenlenen törende konuşan POTA Genel Koordinatörü Kadim Koç, Milli Mücadelenin yüzüncü yılında "Duatepe Yeniden Diriliş" gibi önemli bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Koç, "Sakarya Zaferi olmasaydı, Milli Mücadele akamete uğrayacak, Cumhuriyetimiz olmayacaktı. Yüzüncü yılda gençlerimize Polatlı
'da gerçekleşen Cumhuriyetin habercisi Sakarya Zaferi'ni savaşın geçtiği yerde anlatmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.
PTO Başkanı Ulvi Sakarya ise ATO'nun önemli bir etkinlik düzenlediğini, Ankara'daki binlerce insanın buraları görme imkanı bulacağını dile getirdi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ise "Bu çalışmada 3 bin 270 öğrenci Sakarya Meydan Muharebesi'nin gerçekleştiği Polatlı'yı görme imkanı bulacak. Ankara'dan gelen çocukların en yakınlarındaki tarihi bilmesini görmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.
Polatlı Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, programda gösteri sundu.
Geziye katılan öğrenciler Sakarya Zaferı Anıtı, Sakarya Şehitliği, Duatepe Zafer Anıtı, Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müzesi ve Gordion Müzesi ile Kral Midas'ın tümülüsünü gezdi.