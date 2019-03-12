Son Dakika Haberleri: Duaya Gittikleri Mezarlıkta Ölümden Döndüler

Duaya Gittikleri Mezarlıkta Ölümden Döndüler

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul-DHABeykoz'da mezarlığa dua etmeye giden iki genç kaza yaptı.

Duaya Gittikleri Mezarlıkta Ölümden Döndüler, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul-DHA

Beykoz'da mezarlığa dua etmeye giden iki genç kaza yaptı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten uçarak ters dönen araçtaki 2 genç ölümden döndü.

Kaza saat 13.00 sıralarında Anadolu Kavağı Kale Arkası Mezarlığı'nda meydana geldi. İki genç otomobille ölen yakınlarına dua etmek için mezarlığa geldi. Duaları eden gençler mezarlıktan ayrılmak için araca bindi. Mezarlığın içindeki yolda geri manevra yaptıkları sırada  otomobil geri geri kayarak 3 metre yükseklikteki duvardan aşağıya çakıldı. Arabayı kullanan genç, ters dönen araçtan çıkmayı başardı. Arkadaşı ise hurdaya dönen aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri sıkışan genci de kurtardı.  

Görüntü Dökümü:

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-Mezarlıktan görüntü

-Düşen aracın görüntüsü

-Vatandaş ile röp

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:52 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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