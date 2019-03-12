Son Dakika Haberleri: Duaya Gittikleri Mezarlıkta Ölümden Döndüler

Duaya Gittikleri Mezarlıkta Ölümden Döndüler

50 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul-DHABeykoz'da mezarlığa dua etmeye giden iki genç kaza yaptı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul-DHA

Beykoz'da mezarlığa dua etmeye giden iki genç kaza yaptı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten uçarak ters dönen araçtaki 2 genç ölümden döndü.

Kaza saat 13.00 sıralarında Anadolu Kavağı Kale Arkası Mezarlığı'nda meydana geldi. İki genç otomobille ölen yakınlarına dua etmek için mezarlığa geldi. Duaları eden gençler mezarlıktan ayrılmak için araca bindi. Mezarlığın içindeki yolda geri manevra yaptıkları sırada otomobil geri geri kayarak 3 metre yükseklikteki duvardan aşağıya çakıldı. Arabayı kullanan genç, ters dönen araçtan çıkmayı başardı. Arkadaşı ise hurdaya dönen aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri sıkışan genci de kurtardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:06 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bariyerlere Çarpan Otomobilin Motoru Yola Fırladı Fabrika Sahibi İş Adamı, Çiftlikte Kafasında Koli Bandı Sarılı Halde Ölü Bulundu

Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı Son Dakika! Yeni Askerlik Sistemi, Nisan Ayında Meclis'te Görüşülecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 16:56:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Duaya Gittikleri Mezarlıkta Ölümden Döndüler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]