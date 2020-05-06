Duayen avukata Soner Çetin'den sürpriz - Son Dakika

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Avukat Çetin Berköz'ün 82'nci yaş gününü evine gönderdiği pasta ile kutladı. Av. Çetin Berköz, kendisini telefonla görüntülü arayan ve sağlıklı bir ömür dileyen Başkan Soner Çetin'in bu sürprizi karşısında oldukça duygulandı.



Adana hukuk camiasının duayen isimlerinden Avukat Çetin Berköz, 82'nci doğum gününde karşılaştığı sürpriz kutlama ile karşılaştı.



Asıl mesleği avukatlık olan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "meslek büyüğüm" diye ifade ettiği Av. Çetin Berköz'ün doğum gününü unutmadı. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla evden çıkamayan Av. Çetin Berköz'e doğum günü dolayısıyla pasta gönderen Başkan Soner Çetin, ardından görüntülü arayarak kıdemli avukatın doğum gününü kutladı.



Başkan Çetin, "Çetin ağabey, doğum gününüzü kutluyorum. Sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum. Umuyorum ki bu sıkıntılı günler geçecek ve önümüzdeki doğum günlerinde hep birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullandı.



82'nci doğum gününde güzel bir sürprizle karşılaşan Avukat Çetin Berköz de bu davranıştan dolayı oldukça duygulandı ve Başkan Soner Çetin'e teşekkür etti. - ADANA