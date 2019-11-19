Son Dakika Haberleri: Duayen gazeteci Celal Demirbilek'i kaybettik
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Duayen gazeteci Celal Demirbilek'i kaybettik

6 saat önce

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Celal Demirbilek'in naaşı, yarın Yeşilyurt Camisi'ndeki öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Merkezefendi'deki Dedeler Mezarlığı'na defnedilecek.

Duayen gazeteci Celal Demirbilek'i kaybettik, System.String[]

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Celal Demirbilek'in naaşı, yarın Yeşilyurt Camisi'ndeki öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Merkezefendi'deki Dedeler Mezarlığı'na defnedilecek.


İstanbul'da 1953'te doğan Demirbilek, Gazetecilik Yüksek Okulu'nu bitirdi. Cumhuriyet, Hürriyet ve Karar gazetelerinin spor bölümlerinde çalışan Celal Demirbilek, 1973'te Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi oldu.


Demirbilek; Uluslararası Güreş Federasyonu Birliği Basın Konseyi, Dünya ve Avrupa Boks Birlikleri basın komisyonlarında görev alarak uluslararası üç komisyona birden seçilen ilk Türk gazeteci oldu.


Celal Demirbilek, Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye getirilmesinde önemli rol oynamıştı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:31 
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